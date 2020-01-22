В сенате США начали рассмотрение дела по импичменту Трампа

Сенат США начал рассмотрение дела по импичменту американского президента Дональда Трампа. Прямая трансляция заседания идет на сайте верхней палаты конгресса США.

В рамках слушаний представители Демократической партии США потребовали запросить у Белого дома множество документов, среди которых записи о всех звонках и встречах Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским с 1 января 2019 года до нынешнего дня. Однако в ходе голосования сенаторы, среди которых большинство республиканцев, отклонили это требование.

Ранее Дональд Трамп отказался признать обвинения в рамках процесса по импичменту. Адвокаты президента назвали процесс по его импичменту нарушением Конституции США, а также попыткой отменить результаты президентских выборов 2016 года и вмешательством в выборы 2020 года.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября после того, как он поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Демократы хотят доказать, что американский лидер давил на украинского коллегу, чтобы тот инициировал начало расследования коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом нынешнего президента на выборах в 2020 году.

15 января Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте в сенат.

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