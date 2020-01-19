Адвокаты Трампа назвали процесс по импичменту нарушением Конституции

Адвокаты американского лидера Дональда Трампа назвали процесс по его импичменту нарушением Конституции США и вмешательством в выборы президента. Их слова передает РИА Новости со ссылкой на близкий к команде юристов источник.

Защитники назвали обвинения демократов «опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента», а также посчитали их попыткой отменить результаты президентских выборов 2016 года и вмешательством в выборы 2020 года.

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