Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента США Дональда Трампа в сенат. Об этом сообщает Associated Press.

За принятие резолюции проголосовали 228 законодателей, против выступили 193. Голосование утвердило кандидатуры семи членов палаты, которые ранее предложила спикер Ненси Пелоси для представления обвинения в сенате. Команду обвинения возглавит демократ Адам Шифф.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов дать показания по делу об импичменте Трампа в сенате. До этого он отказывался давать показания на слушаниях в палате представителей конгресса.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, о содержании которого сообщил информатор. Члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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