Публикация об осведомителе по делу об импичменте Трампа исчезла из Twitter

Пост президента США Дональда Трампа с именем предполагаемого осведомителя, чьи показания стали основанием для дела об импичменте, исчез из сети Twitter. Об этом сообщает Associated Press.

Президент США сделал ретвит оригинального поста вечером 27 декабря. Автором публикации был юзер под ником Surfermom77. Журналисты AP предположили, что пользователь был ботом, поскольку он проявлял необычайно высокую активность, а в его профиле было опубликовано множество стоковых фотографий.

Утром 28 декабря ретвит оказался недоступен для части юзеров. Сообщалось, что вечером того же дня публикация снова появилась в сети. Из профиля Трампа он исчез.

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Представитель Twitter заявил, что исчезновение ретвита было связано со сбоем в соцсети, который коснулся в том числе аккаунта президента США. Он добавил, что публикации с личными данными какого-либо человека противоречат правилам соцсети, но имена к ним не относятся.

Журналисты отмечают, что информатор — сотрудник разведывательных служб, и раскрытие его личности может идти вразрез с законом о защите информаторов. Трамп и ранее подталкивал СМИ к раскрытию личности осведомителя, однако он впервые назвал его имя в Twitter.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, о содержании которого сообщил информатор. Члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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