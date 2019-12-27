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В Конгрессе США заявили о потере контроля над демократами

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Александрия Окасио-Кортес
Александрия Окасио-Кортес

Самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес захватила контроль над Демократической партией и подталкивает ее участников занимать радикальные позиции. Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии Стив Скализ, передает Newsweek

По его словам, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси потеряла контроль над демократами и уступила влияние левой фракции. Как утверждает Скализ, это и послужило причиной инициировать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Кроме того, конгрессмен напомнил, что Пелоси изначально колебалась в вопросе импичмента и планировала начать только судебное разбирательство. Однако скандал с отношениями президента с Украиной побудил ее представить статьи об импичменте без поддержки республиканцев.

В материале издания говорится, что Окасио-Кортес и ее соратники были несогласны с политикой Пелоси. Несмотря на то, что раскола в партии удалось избежать, «левые» смогли внести свои изменения в области здравоохранения, влияния климата и перераспределения богатства. Скализ отмечает, что теперь демократы сосредоточены на собственной власти и ненависти к президенту.

О потере контроля Пелоси в январе заявлял американский лидер Дональд Трамп. По его словам, Пелоси официально стала радикальным демократом и каменеет перед «левыми» в ее партии.

Латиноамериканка Окасио-Кортес вошла в состав палаты представителей Конгресса в ноябре 2018 года. Ее называют ученицей радикально левого сенатора Берни Сандерса. Окасио-Кортес неоднократно выступала с критикой политической ситуации в США. Демократка заявляла, что государство отстает от остальных не только в вопросах изменения климата, но также в социальных и экономических.

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