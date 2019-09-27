В Конгрессе признали отставание США от остального мира

Самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что США отстают от остального мира по многим вопросам. Об этом сообщает The Hill в Twitter.

«Нам нужно догнать остальной мир, а затем нам нужно вести остальной мир не только в вопросах изменения климата, но и в социальных и экономических вопросах, чтобы мы могли действовать как человечество, живущее в XXI веке», — подчеркнула член палаты представителей.

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В январе Окасио-Кортес заявляла, что экономическая система, которая позволяет людям становиться миллиардерами, аморальна. По ее словам, систему нельзя считать правильной, когда миллиардеры существуют в то же время, что и люди, к примеру, в некоторых районах штата Алабама, заболевающие стригущим лишаем, так как не имеют доступа к системе здравоохранения.

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