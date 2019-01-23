В американском Конгрессе разругали капитализм

Экономическая система, которая позволяет людям становиться миллиардерами, аморальна. Об этом заявила член палаты представителей Конгресса США Александрия Окасио-Кортес, передает New York Post.

По ее словам, систему нельзя считать правильной, когда миллиардеры существуют одновременно с районами в штате Алабама, где люди заболевают стригущим лишаем, так как не имеют доступа к системе здравоохранения.

В то же время демократ отметила, что моральные принципы самих миллиардеров ставить под сомнение не обязательно, поскольку проблема именно в сложившейся системе. «Не думаю, что это обязательно означает, что все миллиардеры безнравственны. Я не говорю о том, что кто-то вроде [основателя компании Microsoft] Билла Гейтса или [крупнейшего мирового инвестора] Уоррена Баффета — аморальный человек. Я в это не верю», — отметила она.

В октябре 2018 года сообщалось, что в рейтинге богатейших людей США Forbes сменился лидер. Главным мультимиллиардером страны стал глава и совладелец Amazon Джефф Безос, пододвинувший Гейтса.

Совокупное состояние 10 богатейших людей США оценивалось в 730 миллиардов долларов, что на 120 миллиардов больше, чем в 2017 году. При этом быстрее всех разбогател генеральный директор Twitter и платежной системы Square Джек Дорси.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



