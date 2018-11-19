Миллиардер обвинил женщин в деградации нации и оскандалился

Китайский миллиардер и владелец образовательных центров Юй Миньхун вызвал недовольство китайцев, обвинив женщин в том, что китайское общество деградирует. Такое заявление он сделал во время выступления на Шанхайском образовательном форуме 2018.

Говоря о направлении, в котором движется система образования, он привел пример то, как женщины в Китае выбирают себе мужей.

«Если бы для всех китаянок главным критерием при выборе будущего мужа было его знание древней поэзии, то все мужчины бы наизусть ее заучили. А если все китаянки сплошь хотят, чтобы муж зарабатывал деньги, и о его моральном облике вообще не беспокоятся, тогда все китайские мужчины становятся бессовестными, но богатыми. Сейчас у китаянок именно такие требования», — сказал Юй.

Материалы по теме «Ударил муж — терпи» Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок

Затем он продолжил: «Поэтому, хорошая страна или плохая, зависит от женщин. Сейчас из-за того, что женщины ведут себя развратно, деградирует все государство».

Миллиардера осудили пользователи китайских соцсетей. В Weibo появился хештег #俞敏洪歧视女性 («Юй Миньхун дискриминирует женщин»). Китайская актриса Китти Чжан в своем микроблоге написала: «Образование, полученное в Пекинском университете, и своя образовательная платформа не помогли осознать значимость женского пола и понять, что такое равноправие».

В 1993 году Юй Минхун основал образовательную платформу New Oriental Education & Technology Group Inc. Компания предоставляет образовательные услуги, в частности изучение иностранных языков и отправку на обучение за границу. По данным Forbes, состояние Юя оценивается в 1,8 миллиарда долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!