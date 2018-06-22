В Китае большое приданое приравняли к покупке невесты в рабство

В уезде Ланькоу китайской провинции Хэнань слишком большую плату за невесту приравняли к покупке ее в рабство. Об этом сообщает Thepaper.cn.

Как пишет газета, местные власти выпустили указ, по которому приданое, которое в Китае выплачивает родителям невесты сторона жениха, не должно превышать 20 тысяч юаней (около трех тысяч долларов). В случае нарушения предписания будет проведено расследование, а сделку признают торговлей людьми и мошенничеством.

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Власти также будут регулировать сам процесс бракосочетания: застолье, его участников и количество машин. По словам представителя местного центра общественного управления, такие меры должны сдержать высокие выплаты родителям невесты в деревнях, а также предотвратить мошенничество, связанное с приданым.

В Китае из-за гендерного дисбаланса (на 100 женщин приходится по разным данным от 107 до 117 мужчин) существует нехватка невест. Многие китайцы прибегают к покупке девушек из стран Юго-Восточной Азии, а иногда и согражданок. Из-за этого приданое, которое выплачивает сторона жениха, может достигать нескольких сот тысяч юаней (десятков тысяч долларов).

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