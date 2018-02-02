Китаянок научили правильно получать по лицу от мужей

В Китае возмутились наличием в стране «школ морали» для женщин, в которых их учат угождать и прислуживать мужьям. Видео скрытой камерой с урока в одном из таких заведений в городе Фушунь провинции Ляонин было опубликовано в сети, сообщает Associated Press.

В ролике видно, что лектор говорит ученицам: «Мужчина — небо, женщина — земля, она всегда должна быть ниже мужа». Их также учат тому, что если супруг ударил, то в ответ бить нельзя, если он ругает — нужно молчать, покорно терпеть и ни в коем случае не подавать на развод.

Дэн Сичан рассказала, что ее мать посещала подобное заведение в городе Чанша. Занятия были бесплатными, ученицам предоставляли жилье и вегетарианскую еду. Женщинам говорили, что повиновение мужу сделает их детей более счастливыми, секс до брака недопустим, их также заставляли кланяться статуе Конфуция.

«Школа морали» в Фушуне была основана в 2011 году бывшим заключенным, который отсидел за убийство. Местные власти одобрили проект как общественную организацию. 20-дневную программу «женской добродетели» за раз проходили около 40 человек. Плата за обучение не требовалась, ученицы вносили добровольные пожертвования.

В декабре прошлого года школу закрыли. Местный департамент образования поручил провести расследование и ликвидировать все подобные учреждения.

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