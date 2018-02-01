Китайская детская задачка поставила в тупик взрослых по всему миру

Задачка, заданная ученикам пятого класса в китайской провинции Сычуань, запутала взрослых по всему миру, которые принялись распространять ее по соцсетям.

«В этом причина того, что Китай живет в 2078 году».

Школьников попросили определить возраст капитана судна, если на борту находилось 26 овец и 10 козлов. Китайские СМИ отмечали, что дети продемонстрировали рассудительность и креатив при ответе на вопрос. Кто-то писал, что капитану должно быть не менее 18 лет, поскольку иначе ему не позволили бы управлять судном. «Капитану 36 лет. Он довольно нарциссичен, поэтому число животных соответствует его возрасту», — приводила пресса ответ другого ребенка.

Несмотря на то что китайские медиа опубликовали правильный ответ, в сети продолжили гадать над верным ответом. «Я бы написал 42, но, по-видимому, ответ был 28 (минимальный возраст для получения лицензии на управление грузовым кораблем после приобретения стажа — прим. «Ленты.ру») или выше» — предположил Mads Nybo Jorgensen.

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Некоторые пользователи посчитали, что вычислить возраст капитана поможет знание о совокупном весе животных. «Общий вес 26 овец и 10 козлов составляет 7,7 тысячи килограммов, исходя из среднего веса каждого животного», — приводит подсчеты одного из пользователей издание India Times.

Однако юзеры не приблизились к разгадке, они только запутались, пустившись в споры о правильности подсчетов общей массы животных. «Это означает, что овца или коза весит больше 200 килограммов!» — намекает на сомнительность подобных подсчетов пользователь с ником Omr_doc.

Несмотря на то, что в китайской школе первоначально объяснили, что ответа на вопрос не существует, а задачка была придумана, чтобы проверить критическое мышление учеников, пользователи продолжили спорить. А некоторые предположили, что подобные тесты нужны не только Китаю, но и другим странам, например, США.

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