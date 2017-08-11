В сети сбились со счета при решении задачки про лапы и головы кота

Развлекательный портал 9gag предложил посетителям решить задачку, компонентами которой являются части тела кота. Картинку с условием разместили в Instagram. Несмотря на широкую популярность решающихся по аналогичному принципу задач, пользователи затрудняются дать правильный ответ.

I'm bad at math. Follow @9gag #9gag #maths #kitten A post shared by 9GAG: Go Fun The World (@9gag) on Aug 10, 2017 at 1:16pm PDT

В задачке предлагается решить несколько уравнений с неизвестными, которые нужно определить, исходя из представленных сумм и множителя. Сосчитать нужно кошачьи тела, головы и лапы.

Мнения пользователей разделились. Некоторые полагают, что правильными ответами являются 70 или 60, другие убеждены, что 25 или 15. В редких случаях предлагают варианты 16, 17 и 18. Всего пост собрал свыше 170 тысяч комментариев.

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Подвох в том, что в последнем вычислении появляется кот-множитель, а пользователи забывают, что умножение в математике выполняется первым, и начинают выполнять действия по порядку. Кроме того, некоторые не замечают, что в финальном примере вместо пары кошачьих лап лишь одна из них, что также влияет на результат.

С учетом всех уловок правильным ответом, вероятно, является 15. Тем же, у кого выходит 60 или 70, один из юзеров предлагает повторить элементарные арифметические правила.