Сенаторов США научили бороться с назойливыми журналистами

Служба безопасности сената США научила законодателей бороться с назойливыми журналистами, которые препятствуют работе во время слушаний по импичменту президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что в памятках, которые получили все сенаторы, содержатся рекомендованные фразы для решения конфликтных ситуаций. Среди них упомянуты: «пожалуйста, отойдите с дороги», «ты мешаешь мне делать мою работу», «извините, я пытаюсь попасть в сенат». Если они не помогли, то законодатели могут звать полицию. При этом журналистам запретили свободно передвигаться по коридорам сената.
Ранее сообщалось, что сенат США начал рассмотрение дела по импичменту Трампу. В рамках слушаний представители Демократической партии США потребовали запросить у Белого дома множество документов, среди которых записи о всех звонках и встречах Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским с 1 января 2019 года до нынешнего дня. Однако в ходе голосования сенаторы, среди которых большинство республиканцев, отклонили это требование.
Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября после того, как он поговорил по телефону с Зеленским. Демократы хотят доказать, что американский лидер давил на украинского коллегу, чтобы тот инициировал начало расследования коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом нынешнего президента на выборах в 2020 году.
15 января Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте в сенат.