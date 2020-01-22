Сенаторов США научили бороться с назойливыми журналистами

Служба безопасности сената США научила законодателей бороться с назойливыми журналистами, которые препятствуют работе во время слушаний по импичменту президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в памятках, которые получили все сенаторы, содержатся рекомендованные фразы для решения конфликтных ситуаций. Среди них упомянуты: «пожалуйста, отойдите с дороги», «ты мешаешь мне делать мою работу», «извините, я пытаюсь попасть в сенат». Если они не помогли, то законодатели могут звать полицию. При этом журналистам запретили свободно передвигаться по коридорам сената.

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Ранее сообщалось, что сенат США начал рассмотрение дела по импичменту Трампу. В рамках слушаний представители Демократической партии США потребовали запросить у Белого дома множество документов, среди которых записи о всех звонках и встречах Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским с 1 января 2019 года до нынешнего дня. Однако в ходе голосования сенаторы, среди которых большинство республиканцев, отклонили это требование.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября после того, как он поговорил по телефону с Зеленским. Демократы хотят доказать, что американский лидер давил на украинского коллегу, чтобы тот инициировал начало расследования коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом нынешнего президента на выборах в 2020 году.

15 января Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте в сенат.

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