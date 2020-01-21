Реакцию Запада на поправки к Конституции сочли вмешательством в дела России

Реакция Запада на обсуждение в России поправок к Конституции обретает черты вмешательства во внутренние дела суверенной страны. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.

По его словам, так называемый коллективный Запад начинает агрессивную кампанию в отношении России, подходящую к граням вмешательства. При этом Косачев считает, что внимание, которое на Западе уделяют российским реформам — положительная тенденция.

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«Это внимание подтверждает, что события, происходящие в нашей стране, имеют большое значение для всего мира», — объяснил сенатор. Он добавил, что из этого можно сделать вывод о том, что президент России Владимир Путин точно попал в цель.

Ранее в Кремле объяснили спешку с принятием поправок к Конституции. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, инициативы резидента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке. «В долгий ящик ничего откладываться не будет», — добавил представитель Кремля.

Путин анонсировал конституционные изменения во время послания Федеральному собранию 15 января. В частности, глава государства предложил дать нижней палате парламента больше полномочий, отменить приоритет международного права над российским законодательством. Все озвученные президентом инициативы будут вынесены на всенародное голосование, которое, по предварительным данным, может пройти в апреле.

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