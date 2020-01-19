Трамп отказался признать обвинения по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп отказался признать обвинения в рамках процесса по импичменту и категорически отрицает их. Об этом говорится в его ответе, опубликованном на сайте Белого дома.

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает все обвинения в обеих статьях импичмента», — говорится в документе. Отмечается, что сенат должен отвергнуть представление к импичменту по изложенным в ответе причинам.

Ранее адвокаты Дональда Трампа назвали процесс по его импичменту нарушением Конституции США, а также попыткой отменить результаты президентских выборов 2016 года и вмешательством в выборы 2020 года.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября после того, как он поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. О содержании беседы сообщил информатор. Демократы хотят доказать, что Трамп давил на Зеленского, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом нынешнего президента на выборах в 2020 году.

15 января Палата представителей проголосовала за передачу дела об импичменте в сенат.

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