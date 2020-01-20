Глава МИД Украины обратился к США из-за импичмента Трампа

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко обратился к США с просьбой перестать втягивать Украину во внутриполитические события, связанные с процедурой импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Дипломат отметил, что тактика Украины заключается в получении поддержки от Конгресса США, которая является залогом устойчивости отношений Киева с Вашингтоном.

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«Мы не принимали участия во внутриполитической борьбе [в США]. Также надеемся, что и в нашей внутриполитической борьбе другие стороны не принимают участия», — подчеркнул Пристайко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что какие-либо незаконные действия с его стороны в отношении Трампа отсутствовали. «Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров», — считает Зеленский.

В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на украинского коллегу Владимира Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента.

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