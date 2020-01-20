Зеленский заявил об отсутствии противозаконных действий в отношении Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что какие-либо незаконные действия с его стороны в отношении американского лидера Дональда Трампа отсутствовали. Он рассказал об этом в интервью изданию The Times of Israel.

«Я не делал ничего противозаконного. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров», — считает Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что и прежде, и сейчас действует так, чтобы избежать вовлечения Украины или украинских граждан во внутриполитическую ситуацию в США. «Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится», — пояснил он.

В сентябре 2019 года в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента.

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