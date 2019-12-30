Стало известно о расколе в окружении Трампа из-за помощи Украине

Президента США Дональда Трампа попытались убедить разморозить военную помощь Украине. Об этом сообщает The New York Times.

В своем расследовании газета хочет показать, как далеко решил пойти Трамп, чтобы выполнить свое желание и прекратить финансирование Украины. Его стремление было встречено оппозицией в администрации президента США.

По данным издания, в августе министр обороны Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провели встречу с Трампом в Овальном кабинете и попытались убедить его в том, что разморозка помощи Украине — в интересах Соединенных Штатов.

Журналисты NYT провели интервью с чиновниками администрации, помощниками в Конгрессе, а также изучили электронные письма, документы и свидетельства об импичменте президента. В результате корреспонденты пришли к выводу, что Трампу интенсивно противодействовали в связи с приказом о заморозке помощи Украине. Издание отмечает, что решение американского лидера внесло раскол в высших эшелонах администрации, а также спровоцировало конфликты в Белом доме и Пентагоне.

23 декабря сообщалось, что чиновник Майк Даффи поручил приостановить помощь Украине после беседы президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента.

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