Белый дом потребовал лишить Украину быстрой военной помощи

Чиновники Белого дома требовали от демократов Палаты представителей Конгресса США убрать из проекта оборонного бюджета на 2020 год пункт о быстрой военной помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источников.

По их данным, сотрудники Белого дома угрожали наложением вето президента, что могло бы привести к отставке правительства. В итоге демократы согласились на выдвинутые условия.

Ранее 21 декабря сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 738 миллиардов долларов на 2020 финансовый год. В частности, на военную помощь Украине будут направлены 300 миллионов долларов. Треть этой суммы пойдет на поставки летального вооружения. Помимо этого, в Вашингтоне намерились выделить деньги на средства береговой охраны, противокорабельные ракеты и системы управления войсками.

В марте стало известно, что за последние пять лет Киев получил от Вашингтона около 1,3 миллиарда долларов на развитие армии.

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