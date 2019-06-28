Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов

Сенат США одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020 год. Среди прочего, в нем предусматривается выделение военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов. Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

В частности, треть этой суммы пойдет на поставки летального вооружения. Помимо этого, в Вашингтоне намерились выделись деньги на средства береговой охраны, противокорабельные ракеты и системы управления войсками.

18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере. В Пентагоне уточнили, что средства пойдут на дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины — как ее военно-морских сил, так и сухопутных войск

С учетом этих средств за последние пять лет США выделили Украине около 1,5 миллиарда долларов на развитие армии.

Ранее украинское посольство сообщало, что, помимо денег, которые идут по линии американского оборонного ведомства, в 2019 году Киев получит также 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента.

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