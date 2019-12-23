Чиновник поручил приостановить помощь Киеву после разговора Трампа и Зеленского

Американский чиновник Майк Даффи поручил приостановить помощь Украине после беседы президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на правительственные электронные письма.

Представитель Белого дома выдвинул такое требование спустя 91 минуту после телефонного разговора президентов. Издание утверждает, что Даффи связался с представителями Пентагона и поручил прекратить военную поддержку.

В начале декабря Зеленский заявил, что никогда не говорил с американским президентом по принципу «услуга за услугу». «Что касается Соединенных Штатов, я не хочу, чтобы мы производили впечатление попрошаек», — заявил украинский лидер.

В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента.

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