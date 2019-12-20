В МИД России прокомментировали импичмент Трампу

Импичмент президенту США Дональду Трампу не имеет отношения к связям с Россией. Так прокомментировал ситуацию заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«Дискуссия вокруг импичмента и процедуры, связанные с этим, — это сугубо внутреннее дело США. Мы никакого отношения к этому не имеем, никак это не оцениваем», — отметил дипломат. До этого 20 декабря Трамп потребовал немедленно провести суд по процессу импичмента в Сенате США.

Накануне, 19 декабря, палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента страны, посчитав его виновным в злоупотреблении властью. За это решение выступили 230 законодателей, против — 197. Трамп считает, что таким способом представители Демократической партии пытаются отменить результаты президентских выборов.

Теперь вопрос об импичменте будет решаться в сенате. Трамп может потерять свой пост, если за это проголосуют две трети членов верхней палаты парламента, где большинство мест принадлежит Республиканской партии.

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