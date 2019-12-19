Путин высказался об импичменте Трампа

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции назвал импичмент президента США Дональда Трампа продолжением внутриполитической борьбы. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства подчеркнул, что Москва заинтересована в улучшении отношений с США вне зависимости от того, кто находится у власти.

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Ранее в четверг палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны, посчитав его виновным в злоупотреблении властью. За это решение выступили 230 законодателей, против — 197.

Трамп считает, что таким способом представители Демократической партии пытаются отменить результаты президентских выборов.

Теперь вопрос об импичменте будет решаться в сенате. Трамп может потерять свой пост, если за это проголосуют две трети членов верхней палаты парламента, где большинство мест принадлежит Республиканской партии.

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