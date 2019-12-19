В Совфеде оценили риски импичмента Трампа

Импичмент президенту США Дональду Трампу не грозит, ему устроили «политическую порку», заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, оценивая реальные риски отстранения Трампа от власти. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 19 декабря.

«Полагаю, Трампу беспокоиться не о чем. Но сама ситуация свидетельствует о кризисе американской демократии», — сказал он.

Ранее в четверг стало известно, что палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны. За это решение выступили 230 законодателей, против — 197. Нижняя палата американского парламента считает Трампа виновным в злоупотреблении властью и в «воспрепятствовании Конгрессу».

В свою очередь, Трамп назвал случившееся «политическим самоубийством» Демократической партии. По его мнению, таким способом демократы пытаются отменить результаты президентских выборов.

Теперь вопрос об импичменте будет решаться в сенате. Трамп может лишиться поста, если это за это проголосуют две трети членов верхней палаты парламента, где большинство мест принадлежит Республиканской партии.

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