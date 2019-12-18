Преступление Трампа назвали установленным фактом

То, что президент США Дональд Трамп нарушил американскую конституцию, — установленный факт. Такое заявление сделала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на парламентских дебатах по вопросу импичмента американского лидера. Трансляцию дебатов и голосования ведет на YouTube телеканал FOX.

«То, что мы обсуждаем сегодня, — это установленный факт того, что президент нарушил конституцию», — сказала Пелоси. Она заявила, что Трамп представляет угрозу национальной безопасности американского государства и что у законодателей не было иного выбора, кроме как выступить за его отстранение от власти из-за его преступлений.

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О том, что в этот день пройдут финальные дебаты и голосование, стало известно ранее 18 декабря. В том случае, если нижняя палата парламента придет к решению об импичменте главы США, вопрос будут рассматривать в сенате — верхней палате.

5 декабря глава юридического комитета, ведущего дело об импичменте, Джеральд Надлер заявил, что для отстранения главы США достаточно оснований. По его словам, Трамп виновен в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают главным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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