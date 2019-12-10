Президента США обвинили в злоупотреблении властью

Члены Демократической партии в палате представителей Конгресса США огласили статьи, по которым требуют импичмента президента США Дональда Трампа: его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Об этом сообщает Reuters.

По словам председателя юридического комитета палаты представителей Джеральда Надлера, глава США считает, что он выше закона. «Совершенно ясно, что никто, даже президент, не может быть выше закона», — подчеркнул Надлер.

Сторонники импичмента американского лидера считают, что он использовал свою высокую должность, чтобы получить личную выгоду в ущерб национальным интересам, а именно — давил на Украину, задерживая военную помощь, чтобы заставить ее президента Владимира Зеленского начать расследование против сына Джо Байдена, кандидата в президенты от демократов.

Препятствием работе Конгресса они посчитали то, как Трамп противодействовал расследованию этого дела: заблокировал возможность давать показания для ряда чиновников и не позволил конгрессменам получить некие необходимые для расследования документы.

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Оба пункта обвинений будут рассмотрены юридическим комитетом на следующей неделе. В том случае, если их признают обоснованными, нижняя палата американского парламента будет голосовать по вопросу об объявлении импичмента, после чего, в случае принятия, вопрос пойдет на рассмотрение в сенат — верхнюю палату парламента.

Белый дом не принимает участия в слушаниях по импичменту: администрация Трампа считает, что это не что иное, как сговор против действующего главы государства. В сентябре, когда они начались, американский лидер распорядился опубликовать полную стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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