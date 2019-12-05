Трамп объяснил просьбу «оказать услугу» в беседе с Зеленским

Президент США Дональд Трамп пояснил свои слова о просьбе оказать услугу во время телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что когда он говорил Зеленскому: «Я хотел бы, чтоб вы нам оказали услугу», — то под словом «нам» имел в виду США (На английском местоимение нам и аббревиатура США пишется одинаково: US — прим. «Ленты.ру»). «Затем я сказал: "Я хочу, чтобы генеральный прокурор [США] позвонил вам или вашим людям"», — добавил он, призвав демократов извиниться перед американцами.

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В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента, а Трамп в свою очередь распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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