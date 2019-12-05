Для импичмента Трампа нашли основания

В Конгрессе США заявили о наличии достаточных оснований для начала процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Видеозапись выступления главы юридического комитета Джеррольда Надлера опубликовал CNN.

По словам Надлера, глава США превысил свои полномочия. «Президент совершил влекущее импичмент нарушение. Он просил иностранное правительство вмешаться в наши выборы. Потом попался на этом и мешал следователям. Дважды», — отметил он.

Конгрессмен добавил, что действия американского лидера «представляют собой угрозу национальной безопасности и непосредственную угрозу следующим выборам». Он также обвинил Трампа в том, что он поставил «свои личные и политические интересы» выше безопасности страны.

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Ранее демократы в конгрессе заявили, что Трамп воспользовался своими полномочиями, чтобы обеспечить вмешательство Украины в выборы в США в следующем году в своих интересах. По утверждению докладчиков, расследование раскрыло многомесячные попытки президента использовать свои полномочия для того, чтобы добиться иностранного вмешательства.

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента, а Трамп в свою очередь распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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