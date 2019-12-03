Трамп поблагодарил Зеленского за закрытие дела об импичменте

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Украину за закрытие дела об импичменте в своем Twitter.

«Спасибо, президент [Украины Владимир] Зеленский. Дело закрыто. Наконец бездельники-демократы могут вернуться к работе!», — написал глава Белого дома.

Так Трамп отреагировал на заявление украинского лидера, который снова заявил, что американский президент не оказывал на него давления. По словам Зеленского, он никогда не говорил с президентом США по принципу «услуга за услугу».

В сентябре в США начался скандал из-за информации о том, что глава Белого дома якобы пытался оказать давление на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского звонка украинскому коллеге президент США требовал от него начала расследования действий сына Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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