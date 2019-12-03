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В США назвали дату публикации доклада об импичменте Трампа

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Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что доклад об импичменте американского президента Дональда Трампа будет опубликован во вторник, 3 декабря. Демократ рассказал об этом в эфире телеканала MSNBC.

По его утверждению, у комитета есть неопровержимые доказательства причастности Трампа к нарушениям, влекущим за собой импичмент. Он также отметил, что в комитете пройдет голосование по вопросу о передаче доклада в юридический комитет нижней палаты Конгресса США. Шифф утверждает, что в это время Палата представителей продолжит проводить расследование и предоставлять новые факты по делу.

В случае, если вину Трампа докажут, то его и некоторых федеральных служащих отстранят и признают виновными в измене, взяточничестве или других преступлениях. Затем в Сенате Конгресса США процедура должна будет перейти в стадию судебного процесса, на котором Палата представителей выполнит роль обвинителя, а сенаторы выступят фактически присяжными.

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского звонка украинскому коллеге президент США требовал от него начала расследования действий сына Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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