Трамп захотел продолжения импичмента

Президент США Дональд Трамп приветствует возможное рассмотрение импичмента в сенате. Об этом телеканалу Fox News заявил представитель Белого дома Хоган Гидли.

По его словам, Трамп не видит дальнейших шагов для его отстранения в палате представителей. Но если они последуют, президент призовет в качестве свидетелей автора жалобы на него Адама Шиффа, а также обоих Байденов. Таким образом он намерен изобличить демократов в мошенничестве и их планах навязать американцам «фейковую нелегитимную процедуру».

Для импичмента Трампа необходимы голоса двух третей сенаторов. При этом в верхней палате конгресса большинство у республиканцев, поддерживающих нынешнего президента.

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Скандал вокруг Байдена произошел после того, как СМИ сообщили, что его сын Хантер Байден получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент требовал от украинского лидера начать расследование действий сына Джо Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. После этого Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий.

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