Украинские депутаты потребовали от Трампа расследовать дело Януковича

Депутаты Верховной Рады обратились к президентам Украины и США Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу с требованием расследовать факты международной коррупции, в которой может быть замешан бывший глава государства Виктор Янукович. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

С такой инициативой выступил независимый депутат Андрей Деркач. По его словам, депутаты получили от журналистов-расследователей материалы, подтверждающие участие украинских должностных лиц в международных коррупционных схемах. В частности, речь идет о якобы легализации 7,4 миллиарда долларов «семьей» Януковича через американский инвестиционный фонд Franklin Templeton Investments, который считается близким к Демократической партии США.

Деркач уверен, что деньги, которые упоминаются в расследовании, были получены преступным путем, однако как именно — не уточняет. В дальнейшем деньги были отмыты через инвестфонд и вложены в покупку долговых обязательств Украины. Депутат полагает, что для расследования этого дела необходимо объединение усилий президентов двух стран, поэтому Владимир Зеленский «должен снять телефонную трубку, набрать Трампа, попросить помощи и взаимодействия в борьбе с коррупцией и лететь в Вашингтон».

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В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент требовал от украинского лидера начать расследование действий сына Джо Байдена Хантера в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о начале процедуры импичмента. После этого Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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