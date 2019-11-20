На Украине не досчитались 35 миллионов долларов военной помощи США

Более 35 миллионов долларов военной помощи США Украине не дошли до властей страны. Об этом со ссылкой на документы Пентагона сообщает Los Angeles Times.
Речь идет о части тех денег, отправку которых ранее приостанавливал президент США Дональд Трамп. 35,2 миллиона из примерно 400 миллионов до сих пор находятся на счетах США. Конгресс уже потребовал у министерства обороны объяснить, почему они не отправлены на Украину.
Официальный представитель Пентагона Карла Глисон отказалась называть причину задержки, но заверила конгрессменов, что Украина получит деньги в течение нескольких следующих недель. Указывается, что они предназначены для покупки гранатометов, морской военной техники и обеспечения защищенных коммуникаций.
Этот вопрос важен для американских политиков, поскольку напрямую касается обсуждений импичмента Трампа — демократы считают, что он замораживал военную помощь Украине, чтобы надавить на ее власти и принудить их расследовать деятельность сына своего политического противника Джо Байдена.
Как заявлял 11 ноября госсекретарь США Майкл Помпео, американская администрация поставляет украинцам оружие, с помощью которого «они могут сражаться с русскими». Он подчеркнул, что администрация предыдущего президента Барака Обамы до такого не доходила.
В конце августа Трамп поручил заморозить предназначенные Украине бюджетные деньги США. По заданию президента началась проверка того, расходуются ли выделенные средства в интересах Вашингтона или разворовываются. Он также выразил неудовольствие тем, что страны ЕС не поставляют украинцам оружие.
В октябре американский лидер разморозил военную помощь Украине и сообщил, что сделал это только по просьбе сенатора Роба Портмана. Несмотря на это он заявлял, что не согласен с палатой представителей Конгресса США, которая в сентябре одобрила военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов (около 16 миллиардов рублей).