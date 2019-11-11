США объяснили поставки оружия Украине «сражениями с русскими»

Американская сторона поставила Украине оружие, чтобы та могла защититься от России. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV. Текст опубликован в понедельник, 11 ноября, на сайте Госдепартамента.

По словам Помпео, президент США Дональд Трамп «хотел убедиться, что [российский лидер] Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины». Он указал, что предыдущая администрация предоставила Киеву одеяла, однако нынешняя дала украинцам настоящее оборонительное оружие, при помощи которого «они могут сражаться с русскими».

При этом разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, ставший основой для процедуры импичмента, госсекретарь объяснил «желанием убедиться в снижении уровня коррупции».

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Конгресс США намерен отправить президента в отставку, если удастся доказать факт давления с его стороны на Зеленского. Разведка предполагает, что Трамп хотел дискредитировать своего конкурента на ближайших выборах Джо Байдена и потребовать от украинского коллеги провести расследование, касающееся деятельности сына Байдена на Украине.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что США не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договоренности между Киевом и Москвой.

9 ноября Помпео назвал обоснованным предоставление Киеву военной помощи, поскольку Штаты нацелены на обеспечение мира в этой стране.

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