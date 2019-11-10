США отказались вечно помогать Украине

США не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договоренности между Киевом и Москвой. Об этом в эфире телеканала CBS заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает «Украина.ру».

Он отказался строить предположения насчет поддержки Вашингтоном украинских властей в будущем, но выразил надежду на то, что «Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение». «Никто не может навсегда принудить США делать то, что мы делаем сейчас», — подчеркнул О'Брайен, отвечая на вопрос о планах Белого дома и дальше оказывать Киеву военную помощь.

Материалы по теме Киевское досье Украинские политики подставили Трампа на выборах. Пришло время отвечать

Советник президента также напомнил, что Дональд Трамп стал первым американским лидером, отправившим Украине помощь, чтобы «сопротивляться русским».

Накануне, 9 ноября, госсекретарь США Майк Помпео назвал обоснованным предоставление Киеву военной помощи, поскольку Штаты нацелены на обеспечение мира в этой стране. Он объяснил, что Вашингтон «очень привержен» обеспечению стабильности на Украине без предварительных условий. «Это проект, над которым мы работаем», — отметил дипломат.

В конце августа Трамп поручил заморозить предназначенные Украине бюджетные деньги США. По заданию президента началась проверка того, насколько выделенные средства расходуются в интересах Вашингтона. Позже, в октябре, в Белом доме назвали причину заморозки: коррупция.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!