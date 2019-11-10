США отказались вечно помогать Украине

США не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договоренности между Киевом и Москвой. Об этом в эфире телеканала CBS заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает «Украина.ру».
Он отказался строить предположения насчет поддержки Вашингтоном украинских властей в будущем, но выразил надежду на то, что «Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение». «Никто не может навсегда принудить США делать то, что мы делаем сейчас», — подчеркнул О'Брайен, отвечая на вопрос о планах Белого дома и дальше оказывать Киеву военную помощь.
Советник президента также напомнил, что Дональд Трамп стал первым американским лидером, отправившим Украине помощь, чтобы «сопротивляться русским».
Накануне, 9 ноября, госсекретарь США Майк Помпео назвал обоснованным предоставление Киеву военной помощи, поскольку Штаты нацелены на обеспечение мира в этой стране. Он объяснил, что Вашингтон «очень привержен» обеспечению стабильности на Украине без предварительных условий. «Это проект, над которым мы работаем», — отметил дипломат.
В конце августа Трамп поручил заморозить предназначенные Украине бюджетные деньги США. По заданию президента началась проверка того, насколько выделенные средства расходуются в интересах Вашингтона. Позже, в октябре, в Белом доме назвали причину заморозки: коррупция.