Трамп захотел принять Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп выразил желание принять в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского. Его слова передает «Интерфакс».

«Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет», — заявил американский лидер.

Трамп также назвал Зеленского «хорошим человеком» и заявил, что тот был избран в условиях «невероятной» коррупции на Украине, которая его «очень беспокоит».

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Ранее издание The Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома сообщило, что Трамп испытывал ненависть к Украине с самых первых дней президентства. В частности, он выражал уверенность в сговоре украинских властей с демократами, из-за чего не хотел оказывать Зеленскому поддержку.

В сентябре в США начался скандал из-за информации о давлении, которое Дональд Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог ему избраться на второй срок. По некоторым сведениям, президент США давил на украинского лидера в июльском телефонном разговоре, требуя от него начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джо Байдена (Байден-старший, как ожидается, станет конкурентом республиканца на выборах в 2020 году) в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи.

На фоне этих слухов контролируемая демократами нижняя палата Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента, а Трамп, в свою очередь, распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому коллеге каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

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