Офис Зеленского отказался публиковать стенограмму разговора с Трампом

Офис президента Украины Владимира Зеленского не будет публиковать стенограмму его разговора с лидером США Дональдом Трампом. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Facebook со ссылкой на ответ главы офиса президента Андрея Богдана на соответствующий запрос.

«Публиковать версию разговора Трампа с Зеленским не будут, потому что "не предусмотрен порядок публикации". А могли бы опубликовать и закончить все разговоры как в наших, так и в зарубежных СМИ», — написал Гончаренко.

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Ранее Зеленский назвал публикацию стенограммы его разговора с американским коллегой «подрывом дипломатических отношений». Украинский лидер не стал комментировать действия американской стороны, заявив, что это может быть расценено как вмешательство в избирательную кампанию Трампа.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента лидера США. В Конгрессе заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Сенаторы сочли это попыткой обрушить рейтинг Джо Байдена, который является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году.

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