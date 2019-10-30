Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезло несколько фраз

В стенограмме июльского разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, опубликованной Белым домом, отсутствует несколько важных фраз и слов. С таким утверждением выступил главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности США подполковник Александр Виндман, пишет The New York Times.

Заявления по поводу стенограммы разговора Трампа и Зеленского Виндман сделал на закрытых слушаниях в Конгрессе США о попытках Белого дома оказать давление на украинские власти.

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По словам офицера, среди исчезнувших предложений есть утверждения Трампа об аудиозаписях, на которых бывший вице-президент США Джо Байден обсуждает коррупцию на Украине. Также в стенограмме не оказалось упоминаний Зеленским компании Burisma Holdings, где работал Хантер Байден, сын Джо Байдена.

Виндман рассказал, что пытался добавить в опубликованную стенограмму отсутствующие фразы, но две правки так и не получилось внести. При этом он не уточнил, почему Белый дом отредактировал запись разговора.

Как отмечает издание, показания подполковника заставят следователей по импичменту тщательно изучить этот вопрос.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента лидера США. В Конгрессе заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Сенаторы сочли это попыткой обрушить рейтинг Джо Байдена, который является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году.

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