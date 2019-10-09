Разговор Трампа с Зеленским окрестили «сумасшедшим и пугающим»

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским был «сумасшедшим и пугающим», пишет The New York Times со ссылкой на источники в ЦРУ.

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Отмечается, что собеседник издания побеседовал с представителем Белого дома, который слушал беседу лидеров. По его словам, «Трамп явно совершил преступное деяние». Источник отметил, что в Белом доме «были потрясены теми вещами, о которых стало известно».

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента лидера США. В Конгрессе заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Сенаторы сочли это попыткой обрушить рейтинг Джо Байдена, который претендует на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

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