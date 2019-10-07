Трамп испугался импичмента из-за вреда для биографии

Президент США Дональд Трамп высказал членам Республиканской партии свои опасения насчет возможного смещения с должности в результате импичмента. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что американский лидер беспокоится о том, как будет выглядеть в будущем его биография в случае снятия с поста. «Вы бы не захотели, чтобы такая вещь, как импичмент, была в вашем послужном списке», — сказал Трамп. В то же время он считает, что если процедура будет иметь неудачный исход, то это может помочь ему в предвыборной гонке-2020.

Ранее стало известно, что Трамп призвал провести импичмент спикера палаты представителей Конгресса США демократа Нэнси Пелоси. Американский лидер считает, что Пелоси знала о лжи и подтасовках председателя комитета по разведке палаты представителей Конгресса Адама Шиффа, который ранее исказил содержание беседы Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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