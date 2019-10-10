Зеленский обвинил Белый дом в подрыве дипломатических отношений с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию стенограммы его разговора с американским коллегой Дональдом Трампом «подрывом дипломатических отношений». Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.

Зеленский не стал комментировать действия американской стороны, заявив, что это может быть расценено как вмешательство в избирательную кампанию Трампа. «Я не должен оценивать действия другого президента, которые регулируются законодательством другого государства. Но я считаю, что это (публикация стенограммы — прим. «Ленты.ру») немножко подрывает любые дипломатические отношения», — сказал президент.

Ранее 10 октября Зеленский заявил, что отношения между США с Украиной являются «уставшими», а июльский телефонный разговор с Трампом никак не мог на них повлиять.

В сентябре в США разгорелся скандал вокруг телефонной беседы Трампа с Зеленским. Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Такое решение было принято по инициативе Трампа. Это стало ответом на обвинения американских законодателей, которые считают, что президент США оказал давление на Зеленского в интересах своей политической кампании.

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