Обнародованы доказательства давления США на Украину по делу Байденов

Депутат Верховной Рады Украины и инициатор расследования вмешательства Киева в президентские выборы в США Андрей Деркач обнародовал документы, доказывающие факт давления посольства Соединенных Штатов в Киеве на украинских следователей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно опубликованным данным, первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава на протяжении нескольких лет предоставлял посольству США закрытую информацию. Деркач обнародовал письмо, в котором сотрудница НАБУ Полина Чиж получила указание от сотрудницы американского посольства предоставить информацию по делу в отношении экс-министра экологии и владельца компании Burisma Holdings Николая Злочевского.

Депутат также опубликовал суммы средств, ранее перечисляемых представителями Burisma, среди которых фигурирует Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Согласно опубликованным данным, в пользу Хантера, а также Александра Квасневского, Алана Аптера и Девона Арчера украинская нефтегазовая компания выплатила 16,5 миллиона долларов.

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Деркач заявил, что международная коррупция на таком высоком уровне не могла проходить без участия бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Я хочу подчеркнуть, что я практически уверен, и не только я, а и многие журналисты, что ответственность за ту ситуацию в которой оказалась Украина, персонально несет Петр Порошенко — за втягивание Украины во вмешательство в выборы президента в США, за громадное количество коррупционных скандалов и международной коррупции, которая не могла происходить без его контроля или участия», — сказал депутат.

Также Деркач обнародовал данные, доказывающие незаконный сбор сотрудниками НАБУ личных данных бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина и членов его семьи. По словам депутата, все документы были переданы им в Государственное бюро расследований Украины (ГБР) и органы прокуратуры. Он сообщил, что уже инициировал создание в Верховной Раде Украины следственной комиссии о возобновлении досудебного расследования по вмешательству в выборы в США.

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Скандал вокруг Байденов произошел после того, как СМИ сообщили, что сын Джо Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

Кроме того, был обнародован разговор адвоката Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за «дела Burisma». На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

«Дело Байдена» стало поводом для начала процедуры импичмента Трампа, которую инициировали представители Демократической партии в палате представителей 25 сентября. По их утверждениям, во время телефонного разговора с Зеленским американский лидер давил на украинского коллегу с целью получить компромат на Байдена, который считается самым перспективным оппонентом действующего президента США на выборах в 2020 году.

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