Украина отказалась втягиваться в проблемы США

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна не желает быть втянутой во внутренние дела США накануне президентских выборов в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Меньше всего, чего бы мы хотели, когда у нас война с Россией, когда у нас чрезвычайно сложные переговоры, у нас так много проблем, меньше всего, чего бы мы хотели, — это быть втянутыми во внутренние проблемы США накануне выборов», — сообщил он.

Также Пристайко напомнил, что Украину втягивают во внутриполитические проблемы Соединенных Штатов с самого начала президентского срока Дональда Трампа. Министр также подчеркнул, что не верит в возможные вмешательства в президентские выборы со стороны украинских граждан ни в 2016 году, ни в 2020-м.

Скандал в США развернулся после публикаций СМИ о том, что сын Джозефа Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015 года. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.

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Также был обнародован разговор адвоката Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с бывшим украинским президентом Петром Порошенко. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за дела Burisma. На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.

Дело Байдена стало поводом для начала процедуры импичмента Трампа, которую инициировали представители Демократической партии в палате представителей 25 сентября. По их утверждениям, во время телефонного разговора с Зеленским американский лидер давил на украинского коллегу с целью получить компромат на Байдена, который считается самым перспективным оппонентом действующего президента США на выборах в 2020 году.

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