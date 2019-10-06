Зеленский заявил об отсутствии давления со стороны Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление и выдвигал условия для встречи. Об этом он рассказал в интервью агентству Kyodo.

«На меня не оказывали давления, и никаких предварительных условий выдвинуто не было», — сказал Зеленский. По словам украинского лидера, в рамках действующей конституции глава государства не обладает полномочиями инициировать какие-либо расследования.

4 октября стало известно, что посол США в ЕС Гордон Сондленд и бывший спецпредставитель по Украине Курт Волкер работали над заявлением для Зеленского, которое обязало бы Киев расследовать деятельность компании, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Во время работы над документом у чиновников было понимание, что Трамп не согласится принять украинского президента в Белом доме, если тот публично не скажет о расследованиях.

Материалы по теме «Если вы сможете заняться этим вопросом...» Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту

Сообщалось, что заявление пытался корректировать также Рудольф Джулиани — адвокат американского лидера Дональда Трампа, но позднее, 6 октября, он заявил, что дипломаты обращались к нему за советом, однако сам документ он не видел.

Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что сын Джозефа Байдена Хантер получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го года. В тот период Байден-старший являлся спецпредставителем США по Украине.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!