На Украине пересмотрят дела против связанной с сыном Байдена компании

Генпрокуратура Украины занялась пересмотром дел, связанных с газовой компанией Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщил журналистам глава надзорного ведомства Руслан Рябошапка, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, таких производств в Генпрокуратуре насчитывается «полтора десятка», некоторые были закрыты, некоторые разделены.

В списке оказалось дело о закрытии Burisma и дело в отношении Байдена-младшего о получении миллионов долларов от украинской компании. По итогам аудита этих дел незаконные процессуальные решения могут быть пересмотрены, подчеркнул Рябошапка.

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В качестве других возможных фигурантов уголовных расследований он назвал бывшего министра экологии Николая Злочевского и бизнесмена Сергея Курченко, обвиняемого в тяжких преступлениях против украинской государственности. По его делу проходит 98 человек, в том числе высокопоставленные чиновники и руководители госкомпаний из окружения бывшего президента Петра Порошенко.

27 сентября стало известно, что украинские следователи не проводили допрос Хантера Байдена или его отца по делу Burisma Group.

Скандал вокруг Байденов развернулся после сообщений СМИ о том, что Байден-младший получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го, то есть в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине. Кроме того, был обнародован разговор адвоката Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили через несколько часов после звонка из США. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за дела Burisma, на необходимость прекратить это расследование ему лично намекали тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт и президент Порошенко.

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