Байден и его сын избежали допроса украинских следователей

Украинские следователи не проводили допрос бывшего вице-президента США и его сына Хантера по делу о деятельности нефтегазовой компании Burisma Group. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого.

«По состоянию на сейчас Байден — ни отец, ни сын — в рамках этого производства, что у нас есть, не допрашивались и не вызывались», — сказал Холодницкий.

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Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американскому лидеру. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, претендующего на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

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Скандал вокруг Хантера Байдена развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине.

В январе 2018 года Джозеф Байден рассказал, как в 2016 году после его вмешательства уволили генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, он по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил украинскому лидеру Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокин потерял место спустя шесть часов после звонка. Свои действия Байден объяснил «взволнованностью из-за регресса в борьбе с коррупцией в Киеве».

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