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Байден и его сын избежали допроса украинских следователей

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Хантер Байден

Украинские следователи не проводили допрос бывшего вице-президента США и его сына Хантера по делу о деятельности нефтегазовой компании Burisma Group. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого.

«По состоянию на сейчас Байден — ни отец, ни сын — в рамках этого производства, что у нас есть, не допрашивались и не вызывались», — сказал Холодницкий.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американскому лидеру. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, претендующего на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

Скандал вокруг Хантера Байдена развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине.

В январе 2018 года Джозеф Байден рассказал, как в 2016 году после его вмешательства уволили генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, он по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил украинскому лидеру Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокин потерял место спустя шесть часов после звонка. Свои действия Байден объяснил «взволнованностью из-за регресса в борьбе с коррупцией в Киеве».

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