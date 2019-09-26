«Очень хороший прокурор» подал в суд на Порошенко после похвалы Трампа

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин, которого президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал «очень хорошим прокурором», подал иск о признании незаконным его увольнения с должности. Об этом сообщается на сайте Верховного суда, куда было подано заявление.

Ответчиками выступают бывший президент Украины Петр Порошенко и Верховная Рада. Заседание назначено на 10:00 (совпадает с московским) 3 октября. Указывается, что истец просит о пересмотре дела в связи с «нововыявленными обстоятельствами».

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В начале 2018 года Джо Байден, в то время вице-президент США, выступая в Совете международных отношений США, рассказал, как вынудил руководство Украины за шесть часов уволить генпрокурора Виктора Шокина, пригрозив от имени тогдашнего американского президента Барака Обамы не предоставлять Киеву кредитные гарантии. Свои действия он объяснил «взволнованностью из-за регресса в борьбе с коррупцией в Киеве».

За отставку Шокина с поста генерального прокурора страны депутаты Верховной Рады проголосовали 29 марта 2016-го. Вскоре его на этой должности сменил Юрий Луценко.

Накануне, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера. В Конгрессе США заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с необходимостью расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена, сына Джо Байдена, претендующего на пост главы государства на выборах 2020 года от Демократической партии.

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На фоне этих событий Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора. В частности, из документа следует, что на предложение американского лидера расследовать дело Байдена Зеленский пообещал открыть производство в сентябре, добавив, что новый генпрокурор «будет на 100 процентов его человеком». Сам же американский лидер называл его «хорошим человеком». «Хорошо, потому что я слышал, что у вас был очень хороший прокурор (речь идет о Викторе Шокине, которого уволили после просьбы Байдена — прим. «Ленты.ру»), и его отстранили, а это несправедливо по отношению к нему. Многие об этом говорят — что, мол, они отстранили от дел хорошего прокурора, и на это повлияли плохие люди», — говорил Трамп.

Виктор Шокин возглавил Генеральную прокуратуру Украины в феврале 2015 года. На этом посту он сменил Виталия Ярему. С июня 2014 года Шокин занимал должность заместителя генпрокурора страны.

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