Бывшего генпрокурора Украины уволили по личной просьбе Байдена

Бывший вице-президент США Джозеф Байден во время визита на Украину в декабре 2015 года лично попросил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, расследовавшего дело нефтегазовой компании Burisma Holdings, где работал сын Байдена Хантер. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности генпрокурора Украины Юрий Севрюк, передает ТАСС.

По его словам, сразу после приезда Байдена Порошенко призвал генпрокурора подать в отставку, заявив о его плохой репутации. Также Севрюк отметил, что после увольнения Шокина США предоставили финансовую помощь Украине в размере миллиарда долларов. При этом изначально расследование дела Burisma не касалось Хантера Байдена. Однако, по его словам, были люди, которые опасались, что расследование может затронуть сына американского вице-президента.

Ранее 3 октября сообщалось, что Шокин был вынужден прекратить расследование в отношении Burisma после разговора с послом США на Украине Джеффри Пайеттом. Американский дипломат сказал ему, что расследование должно проводиться «в белых перчатках», что, по словам экс-генпрокурора, означало приостановление дела. 27 сентября появилась информация о возможном возвращении Шокина на Украину.

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Скандал вокруг Хантера Байдена развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от Burisma Holdings в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине. По данным The New York Times, Байден-младший зарабатывал в Burisma до 50 тысяч долларов в месяц и получил за несколько лет работы в компании около трех миллионов долларов.

В январе 2018 года Джо Байден рассказал, как в 2016 году после его вмешательства уволили Шокина. По словам политика, он по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокина уволили спустя шесть часов после звонка. По словам самого Шокина, Байден настоял на увольнении именно из-за расследования Генпрокуратурой деятельности компании Burisma.

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