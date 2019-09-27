«Очень хороший прокурор» вернулся на Украину

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, которого президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал «очень хорошим прокурором», вернулся в страну. Об этом сообщают «Українські Новини».

«Насколько мне известно, он на Украине», — заявил агентству источник в окружении бывшего генпрокурора.

Он рассказал, что Шокин не комментирует ситуацию вокруг уголовного производства против фирмы Burisma, в котором фигурирует сын вероятного кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер.

Скандал вокруг Хантера Байдена развернулся после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине.

В январе 2018 года Джозеф Байден рассказал, как в 2016-м после его вмешательства уволили генпрокурора Украины Виктора Шокина. По его словам, он по поручению тогдашнего президента США Барака Обамы позвонил украинскому лидеру Петру Порошенко и пригрозил не предоставлять Киеву кредитные гарантии на миллиард долларов. В итоге Шокин потерял место спустя шесть часов после звонка. Свои действия Байден объяснил «взволнованностью из-за регресса в борьбе с коррупцией в Киеве».

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