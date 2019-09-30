Покинувший Украину кум Порошенко решил дать показания против Трампа

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью «Би-би-си Украина» заявил о готовности выступить в Конгрессе США и дать показания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

«Почему бы и нет», — заявил Луценко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По словам бывшего генпрокурора, он «ничего не боится». При этом Луценко подчеркнул, что никогда не имел контактов с американским президентом, однако неоднократно общался с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани. Он отметил, что среди тем, которые они обсуждали, было в том числе и «дело Байдена».

Материалы по теме «Если вы сможете заняться этим вопросом...» Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту

В том же интервью Луценко заявил, что у Киева нет причин проводить собственное расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера по делу украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. Это дело, по его словам, относится к юрисдикции США, а на Украине повода для начала расследования нет. Еще раньше Луценко говорил, что Байден-младший не нарушал украинское законодательство.

Скандал в США начался в сентябре из-за информации о давлении, которое Трамп якобы оказывал на президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него в ходе телефонной беседы начала расследования действий Байдена-младшего в обмен на оказание Киеву военной и финансовой помощи. 24 сентября спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. На этом фоне президент США распорядился обнародовать стенограмму июльского разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил украинскому лидеру каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

Материалы по теме Киевское досье Украинские политики подставили Трампа на выборах. Пришло время отвечать

Скандал вокруг Хантера развернулся в апреле после того, как СМИ сообщили, что он получал миллионы долларов от компании Burisma в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине.

Юрий Луценко, который приходится кумом экс-президенту Украины Петру Порошенко, занимал пост генерального прокурора страны с 2016 по 2019 год. 30 сентября стало известно, что он покинул страну из-за кризиса в связи с импичментом президента США, однако позже его пресс-секретарь уточнила, что Луценко уехал в Великобританию на курсы по изучению английского языка.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!